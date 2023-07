Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Wohnhaus Am Hansaring

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag (06.07.23) zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr in ein Wohnhaus am Hansaring eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus, das nahe der Geschwister-Scholl-Straße liegt. Im Haus durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

