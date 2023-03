Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und einer getöteten Person auf L 273

Werder (LK MSE) (ots)

Am Sonntag, den 12.03.2023 kam es gegen 07:25 Uhr auf der Landstraße 273 zwischen Werder und Siedenbollentin zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nachzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 18-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Hyundai die L273 aus Richtung Siedenbollentin kommend in Richtung Werder und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte dieser mit einem Baum. Mit ihm im Fahrzeug waren drei weitere deutsche Insassen im Alter von 17, 18 und 21 Jahren. Durch die Kollision mit dem Baum wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch die drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit den angeforderten Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Demmin verbracht werden. Der 21-jähriger Beifahrer verstarb wenig später an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zuvor musste er auch schon von den Rettungskräften am Unfallort reanimiert werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Straße für ca. vier Stunden voll gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, ordnete die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg den Einsatz der DEKRA an. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

