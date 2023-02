Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Erst Verkehrszeichen, dann Pkw an Diskothek in St. Wendel beschädigt

St. Wendel (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Neunkirchen wollte am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr seinen Sohn an einer Diskothek in der Eisenbahnstraße in St. Wendel abholen. Am dortigen Kreisverkehr wurde er auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich an einem Verkehrsschild zu schaffen machte. Er konnte beobachten, wie dieser das Schild abriss. Als der Täter bemerkte, dass der Mann ein Foto von ihm machte, kam auf den Pkw zu und trat gegen den rechten Außenspiegel des Pkw, wodurch dieser beschädigt wurde. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, hat längere gelockte Haare, einen Schnurrbart und trug eine blaue Jacke. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen wurden eingeleitet.

Hinweise an die PI St. Wendel unter Tel.: 06851/898-0

