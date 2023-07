Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Brand eines Einfamilienhauses Hoher Sachschaden

Westerkappeln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (09.07.2023) ist ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Velper Bahnhof" in Brand geraten. Gegen 04.00 Uhr bemerkte ein Bewohner das Feuer. Alle Bewohner konnte das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

