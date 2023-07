Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Beschädigung eines Autos ++ LKW kommt von Fahrbahn ab ++ Autofahrer fährt in Stauende ++ Taschendiebstahl ++ Verkehrsunfallflucht ++

Jemgum - Beschädigung eines Autos

In der Oberfletmer Straße beschädigte ein Unbekannter in der Zeit vom 18.07.23 gegen 20 Uhr bis 19.07.23 gegen 6:45 Uhr mit einem spitzen Gegenstand einen roten VW Golf. Aus bislang ungeklärter Gründe entstand ein Lackschaden am hinteren Teil des Autos. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Jemgum zu melden.

Ihlow - LKW kommt von der A31 ab - Autofahrer fährt in Stauende

Ein 60-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr die A31 aus Neermoor kommend in Richtung Emden. Unmittelbar vor der Ausfahrt Riepe platzte der vordere rechte Reifen der Zugmaschine, die mit Sand befüllt war. Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Seite. Der Fahrer bleib unverletzt. Die A31 wurde daraufhin ca. drei Stunden voll gesperrt.

Gegen 18:10 Uhr ist es ebenfalls auf der A31 durch den gebildeten Stau der Vollsperrung zu einem Auffahrunfall auf der Höhe Neermoor gekommen. Ein 21-jähriger Audifahrer bemerkte das Stauende zu spät, wobei er mit hoher Geschwindigkeit auf den Mercedes Vito eines 28-Jährigen auffuhr. Im Zuge dessen erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden umgehend ins Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auch hier wurde die Strecke für ca. eine Stunde gesperrt.

Emden - Taschendiebstahl

Am Donnerstagmorgen gegen 8:25 Uhr wurde von einem unbekannten Täter eine Bauchtasche aus einer Praxis in der Nesserlander Straße entwendet. Die weiße Bauchtasche mit beigen Gurt wurde von der Besitzerin hinter dem Empfangstresen auf den Fußboden gelegt. Sie entfernte sich ins oberere Erdgeschoss, wodurch die Tasche in der Praxis unbeaufsichtigt lag. In der Tasche befand sich eine schwarze kleine Geldbörse mit ca. 400,- Euro Bargeld, diverse Schlüssel, zwei Kreditkarten und drei Giro-Karten. Der Unbekannte sei von ihr zuvor auf dem Weg ins Obergeschoss gesichtet worden. Er sei ca. 40-50 Jahre alt, hätte schwarze schulterlange Haare und eine Brille mit schwarzem Rahmen sowie dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Douwesstraße hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vermutlich beim Rangieren seines Fahrzeuges, einen abgestellten grauen Seat Leon an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei er Polizei in Emden zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell