POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.07.2023

++ Beschädigung eines Baumes ++

Leer - 60 Jahre alte Birke mutwillig beschädigt

Am Dienstag, den 18.07.23 wurde durch den Grundstücksbewohner festgestellt, dass eine 60 Jahre alte Birke auf seinem privaten Wohngrundstück in der Straße "Im Möörken" mutwillig beschädigt wurde. Im Zeitraum vom 05.07.23 bis 18.07.23 wurde durch einen unbekannten Täter ein ca. 2 cm großes Loch bei einer Tiefe von ca. 11 cm in den Stamm gebohrt. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Substanz in das Bohrloch gegeben wurde. Eine Probe wurde entnommen, das Ergebnis hierzu steht allerdings noch aus. Der bislang unbekannte Täter muss den Baumstamm von der Straße aus angebohrt haben. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes nach dem Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich bei sachdienstlichen Hinweisen, die zur Feststellung des Verursachers führen können, an die Polizei in Leer zu wenden.

