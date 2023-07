POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Uplengen - Geldbörse entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete einem 71-jährigen Mann vermutlich am Montagmittag gegen 13:35 Uhr im Discounter in der Ostertorstraße seine braune Geldbörse aus der Gesäßtasche. Während des Einkaufens habe er bemerkt, dass die Geldbörse fehle. Anschließend sei er die nähere Umgebung abgelaufen und habe zu Hause ebenfalls nach der Geldbörse gesucht. Jedoch ohne Erfolg. In der Geldbörse befand sich eine EC-Karte und sein Personalausweis. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Moormerland zu melden.

Leer - Pedelecs aus verschlossenem Auto entwendet

Zwischen dem 23.07.23 gegen 19:30 Uhr und dem 24.07.23 gegen 11 Uhr hat ein unbekannter Täter im Hinterhof in der Königstraße zwei Pedelecs aus einem verschlossenen Ford Transit entwendet. Der 60-jährige Besitzer der Pedelecs und Halter des Fahrzeuges habe am Abend noch überprüft, ob die Türen des Wagens verschlossen sind. Am Morgen stellte er fest, dass die Tankklappe geöffnet und die beiden Fahrräder entwendet wurde. Es handelt sich bei den Pedelecs um zwei Damenräder in schwarz. Das eine Rad ist von der Marke Giant und hat eine Anhängerkupplung für einen Fahrradanhänger. Das andere Pedelec ist von der Marke Cube und hat am Lenker einen schwarzen Fahrradkorb mit Klick-Verschluss. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr parkte nach bisherigem Ermittlungsstand ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen orangenen/kupferfarbenen Kleinwagen aus einer Parklücke auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Unter den Eichen" aus und beschädigte dabei den links daneben geparkten blauen Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Leer gebeten.

Leer - Betrunkener läuft vor Auto

In der heutigen Nacht des 25.07.23 gegen 02:30 Uhr ist ein betrunkener Mann auf die Heisfelder Straße gelaufen, sodass ein unbekannter Autofahrer eine Vollbremsung einlegen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Der 60-Jährige hatte zuvor zwei Frauen auf dem Gelände einer Tankstelle angeschrien, welche ihr Auto von innen aussaugten. Aufgrund der Lautstärke riss der 60-Jährige der Frau den Staubsauger aus der Hand. Die zwei Frauen hätten daraufhin Angst gehabt und sich ins Auto begeben. Der 60-Jährige schlug daraufhin auf das Auto .Die Polizei konnte den Mann an der Örtlichkeit vorfinden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Zeugen, Hinweisgeber und insbesondere der Autofahrer, der stark abbremsen musste, werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Fahrzeug vom Autohausgelände entwendet

Im Logaer Weg wurde von unbekannten Tätern am Donnerstagabend, den 20.07.2023 ein abgeschlossener roter Mercedes C300 vom Betriebsgelände eines Autohauses entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 20 Uhr. Die Polizei in Leer sucht Zeugen, die zu dieser Zeit auffällige Beobachtungen in der Nähe des Autohauses gemacht haben.

Emden - Ruderboote entwendet

Im Polizeikommissariat Emden wurde von einem 63-jährigen Mann ein Diebstahl seines roten Ruderbootes der Marke Pionier 235 gemeldet. Das Boot lag am Steg seines Wassergrundstückes in der Rudolf-Euken-Straße und wurde in der Zeit vom 23.07.2023 gegen 15 Uhr bis zum 24.07.23 gegen 10 Uhr, entwendet. Der Motor sowie die Paddel wurden vom Besitzer im Vorfeld verwahrt.

Ein weiterer Diebstahl eines grünen Ruderbootes der Marke Pionier 13 inklusive 4-PS Außenborder der Marke Yamaha wurde ebenfalls der Polizei gemeldet. Der 88-jährige Besitzer habe das Boot letztmalig am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr am Bootssteg "Am Fehntjer Tief gesehen und am Montagmittag gegen 12 Uhr nicht mehr vorfinden können. Das Ruderboot sei ordnungsgemäß vor dem Losreißen durch das Wetter vertäut gewesen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Am Montag hat es in den frühen Morgenstunden gegen 4:10 Uhr einen Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Neutorstraße gegeben. Ein unbekannter Täter zerstörte die Fensterscheibe des Geschäfts, um sich Zutritt zu verschaffen. Der Unbekannte entwendete 13 Smartphones im Wert eines vierstelligen Betrages. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

