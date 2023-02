Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Spiegelelemente von Autos entwendet - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In Neuss kam es im Zeitraum von Montag (20.02.) auf Dienstag (21.02.) vermehrt zu Diebstählen an Fahrzeugen.

An der Carossastraße wurden, zwischen circa 23:30 Uhr und 14:30 Uhr, an drei Fahrzeugen die Spiegelelemente der Außenspiegel abgetrennt. In der Zeit von Montag, circa 15 Uhr, auf Dienstag, circa 13 Uhr, wurden ebenfalls Spiegelelemente von einem Pkw an der Tillmannstrasse in Neuss entwendet. An der Kaiser-Friedrich-Straße konnte der Tatzeitraum des Diebstahls der Innenteile der Außenspiegel auf Montag, circa 18:30 Uhr, bis Dienstag, circa 8:15 Uhr, eingegrenzt werden. An der Loerickstraße und Hochstraße wurden, zwischen circa 15 Uhr und circa 10:30 Uhr, die Spiegelelemente entwendet.

Zwischen Samstag (18.02.), circa 15 Uhr, und Dienstag (21.02.), circa 8:30 Uhr, wurden an der Drususallee weitere Spiegelelemente von einem Pkw entwendet.

Die Unbekannte entwendeten weitere Spiegel von einem Pkw in der Zeit von Mittwoch (15.02.), circa 17 Uhr auf Mittwoch (22.02.), circa 9 Uhr, an der Kaiser-Friedrich-Straße.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen in mehreren Diebstählen an Fahrzeugen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell