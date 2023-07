POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Unbekannte besprühen Fassade mit Graffiti

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 22.07.23 gegen 16 Uhr bis 24.07.23 gegen 10 Uhr, die Fassade von zwei Verkaufsgeschäften in der Mühlenstraße durch Graffiti beschädigt. Der Eigentümer stellte insgesamt drei Graffiti in gelber Farbe fest. Es wurde ein Strafantrag gestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Uplengen - LKW-Fahrer platzt Reifen auf der A28

Einem 26-jährigen LKW-Fahrer platzte am Dienstagmittag gegen 14 Uhr auf der A28 an der Anschlussstelle Apen/Remels auf dem Beschleunigungsstreifen der Reifen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Anschlussstelle und der Hauptfahrstreifen wurden für ca. eine Stunde gesperrt.

Emden - Sonnenbrille aus Optikgeschäft entwendet

In einem Optikgeschäft in der Faldernstraße ist es am Dienstagmittag gegen 13:20 Uhr durch eine unbekannte männliche Person zu einem Diebstahl einer hochwertigen schwarz-goldenen Sonnenbrille gekommen. Der Unbekannte betrat das Geschäft, entwendete augenblicklich die Brille und verließ daraufhin die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Innenstadt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag zwischen 9:30 Uhr bis 17:50 Uhr "Am Südbahnhof" einen geparkten grauen VW Polo. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug der 47-Jährigen entstand ein Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden

Emden - Verkehrsunfall auf der Rysumer Landstraße

Auf der Rysumer Landstraße ist es am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr zu einem Unfall eines 35-jährigen Motorradfahrers und einer 71-jährigen Opelfahrerin gekommen. Der Mann fuhr mit seiner Yamaha in Fahrtrichtung Rysum und setzte zum Überholen an. Die ihm vorausfahrende 71-Jährige, übersah den 35-Jährigen und bog nach links ab. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

