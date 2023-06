Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Dachstuhlbrand verursacht hohen Schaden an Einfamilienhaus

Idar-Oberstein (ots)

Aufgrund durchgeführter Schweißarbeiten an dem Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Benzenhell in Idar-Oberstein entfacht sich gegen 18:30 Uhr ein Feuer, welches in kurzer Zeit auf das gesamte Dach überging. Durch die Feuerwehr mussten die Löscharbeiten für kurze Zeit unterbrochen werden, da das Dach einzustürzen drohte. Gegen 21:00 Uhr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Es ist ein Sachschaden von mindestens 400.000 Euro entstanden. Insgesamt waren 90 Kräfte der Feuerwache 1 bis 4 aus Idar-Oberstein, sowie eine Besatzung des DRK und eine Streife der hiesigen Polizeiinspektion Idar-Oberstein im Einsatz.

