Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: LKW-Führer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Zeugen gesucht

Hermeskeil (ots)

Am Abend des 23.06.2023 gegen 21:20 Uhr befuhr ein Sattelschlepper mit bosnischen Kennzeichen die L151 von Mertesdorf kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil. Der Fahrzeugführer befand sich in einem alkoholisierten Zustand. Es war ihm nicht mehr möglich die Spur zu halten. Er geriet dadurch mehrfach auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Es ist derzeit unklar, ob durch sein Handeln eine konkrete Gefährdung oder sogar Schädigung einzelner Verkehrsteilnehmer herbeigeführt wurde. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Konkretisierung des Sachverhaltes. Der Lkw-Führer konnte von einer Streife der Polizeiinspektion Hermeskeil angehalten werden. Bei der Verkehrskontrolle konnte bei dem Führer des Lkw eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde bei dem Lkw-Führer entnommen. Der Führerstein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des Lkw-Führer werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell