POL-ME: Grand Cherokee von Parkplatz entwendet - Langenfeld - 2301055

Unbekannte Täter haben von dem Außengelände eines Autohandels einen Jeep der Marke Grand Cherokee entwendet. Die Polizei ermittelt und bitte um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit von Montagmorgen, 09. Januar 2023, bis Freitagmittag, 13. Januar 2023, entwendeten bisher unbekannte Tatverdächtige einen circa vier Jahre alten Jeep der Marke Grand Cherokee. Das nicht für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeug war zu Reparaturzwecken im Frontbereich auf dem Außengelände eines Autohandels an der Raiffeisenstraße am Montagmorgen abgestellt worden. Erst am Freitagmittag fiel der Diebstahl auf.

Wie der oder die unbekannten Täter den ordnungsgemäß verschlossenen Jeep öffnen und die graue Kombilimousine starten und wegfahren konnten, ist bisher unklar.

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur des mittels keyless-go betriebenen Fahrzeugs, dessen aktueller Zeitwert mit circa 36.000 Euro angegeben wird.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Grand Cherokee vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Fahrzeuges, nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

