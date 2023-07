Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 30.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Beleidung von Polizeibeamten ++ Verkehrsdelikte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ++ Körperverletzung ++ Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz ++ Körperverletzung und Widerstandshandlung ++ Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Führerschein ++

Leer - Beleidigung von Polizeibeamten

In der vergangenen Nacht kam es zu einer weiteren Beleidigung von Polizeibeamten. Um 21:45 Uhr beleidigte ein 30-jähriger Mann in der Bremer Straße die Beamten während eines Polizeieinsatzes. Gegen den Mann wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsdelikte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Die letzten Stunden brachten mehrere Verkehrsdelikte zum Vorschein. In drei Fällen wurden E-Scooter geführt, obwohl die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer beeinträchtigt war. Um 20:15 Uhr räumte ein 32-jähriger Mann, während einer Verkehrskontrolle in der Straße Hohe Loga, ein, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein 26-jähriger stand in Mühlenstraße unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und er führte sein Fahrzeug um 23:30 Uhr ohne die notwendige Pflichtversicherung, zusätzlich war er im Besitz von verschreibungspflichtigen Medikamenten und einer geringen Menge Betäubungsmitteln. Ein 58-jähriger Mann führte um 03:10 Uhr seinen E-Scooter in der Bremer Straße. Der Fahrzeugführer war mit einem Atemalkoholwert von 1,71 Promille absolut fahruntüchtig. Am Sonntagmorgen, um 07:40 Uhr, führte ein 32-jähriger Mann seinen Pkw an der Seeschleuse, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,62. Zusätzlich bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht, dass der Fahrzeugführer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Es wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Moormerland - Körperverletzung

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, um 03:10 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann, in der Karl-Cersten-Straße, Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Aus einer Personengruppe von drei Männern und einer Frau heraus, begab sich der unbekannte Täter zu dem Opfer und zerrte dieses hinter einen Pkw. Anschließend schlug der Täter den Kopf des Opfers gegen die Heckscheibe des Pkw. Das Opfer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Moormerland gebeten.

Moormerland - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz

Am Samstagabend, um 22:05 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte die Kontrolle eines E-Scooter-Führers in der Theodor-Heuss-Straße. Der E-Scooter verfügte nicht über die notwendige Pflichtversicherung. Der 18-jährige Heranwachsende aus Moormerland wollte augenscheinlich nicht mit den Beamten Interagieren und versuchte sich durch fußläufige Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten den Heranwachsenden einholen und stellen. Grund seiner Flucht könnte das Mitführen eines Schlagringes und einer geringen Menge Betäubungsmittel gewesen sein. Gegen den 18-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Körperverletzung und Widerstandshandlung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:10 Uhr zu einer gemeinschaftlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes aus Aurich. Ebenfalls in der Karl-Cersten-Straße schlugen drei unbekannte Männer, ohne erkennbaren Grund auf das Opfer ein. Nach der Sachverhaltsaufnahme kam es zu einer Widerstandshandlung durch das Opfer gegenüber der eingesetzten Beamten. Die 30-jährige Freundin des Opfers störte die polizeiliche Maßnahme und beleidigte zusätzlich die eingesetzten Beamten. Es erfolgte eine Ingewahrsamnahme beider Personen. Die Beamten blieben unverletzt. Der 31-jährige Mann, als auch seine Freundin müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Körperverletzungsdelikt werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Moormerland gebeten.

Emden - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Um 19:30 Uhr wurde in der Ubierstraße der 39-jähriger Führer eines Pkw kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Ergänzend wurde eine Alkoholisierung von 1,19 Promille festgestellt. Auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Mann muss sich in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell