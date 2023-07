Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 29.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ PKW beschädigt ++ Dopingmittel sichergestellt ++ Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Trunkenheitsfahrt ++

Leer - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Leer - Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr kam es im Turnerweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen mehrere Personen einen 20-jährigen Leeraner an. Bei dem Übergriff sollen die Personen u. a. mit Gegenständen auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann erlitt insbesondere Gesichtsverletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Während der Sachverhaltsaufnahme erhielten die Einsatzkräfte Hinweise, dass bei der Auseinandersetzung eine Person mit einer Schreckschusswaffe schoss. Hinweise, dass hierdurch Personen verletzt wurden, liegen nicht vor. Ein Großteil der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen war beim Eintreffen der Polizei geflüchtet. Mit einem erhöhten Kräfteaufgebot suchte die Polizei im Nahbereich des Tatortes nach Beteiligten oder Zeugen der Tat. Zeugen oder Hinweisgeber des Vorfalls werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - PKW beschädigt

Leer - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter einen Außenspiegel sowie die Scheibenwischer eines PKW, der auf einer Grundstücksauffahrt im Königskamp abgestellt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer/BAB 31 - Dopingmittel sichergestellt

Leer/BAB 31 - Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen 49-jährigen Mann aus Polen, der mit seinem PKW auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann im Besitz von Dopingmitteln war. Weil deren Besitz durch den 49-Jährigen strafbar ist, leiteten die Beamten ein Verfahren gegen den Mann ein und stellten die Dopingmittel sicher.

Emden - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Emden - Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr kontrollierten Beamte einen 21-jährigen Emder, der mit einem PKW im Wykhoffsweg unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten mehrere Verfahren gegen den Emder ein.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,23 Promille war am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr ein 39-jähriger Leeraner mit seinem PKW in der Papenburger Straße unterwegs. Die Beamten hatten während einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell