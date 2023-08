POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Ein 22-jähriger Mann entwendet diverse Zigarettenschachteln aus einem Discounter

Ein 22-jähriger Mann hatte am Montagmorgen gegen 08:20 Uhr in einem Discounter an der Hauptstraße diverse Schachteln Zigaretten entwendet und in seinem Rucksack vor dem Laden verstaut. Anschließend betrat er nochmals das Geschäft und verstaute drei Zigarettenstangen unter seiner Jacke. Auf Ansprache des Marktleiters flüchtete er aus dem Laden und konnte vom diesem vor dem Ladengeschäft gestellt werden. Die Polizei Rhauderfehn hat den Vorfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Geldbörse entwendet

Am 30.07.2023 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 15:40 Uhr hat ein unbekannter Täter im Bereich des Bahnhofs in Leer eine schwarze Damengeldbörse aus einer geschlossenen Handtasche entwendet. Die 67-jährige Geschädigte hatte den Verlust schließlich im Zug festgestellt. Da sie zuvor eine Taxifahrt zum Bahnhof bezahlt hatte, kam als Tatörtlichkeit nur der Bahnhof in Betracht. In der Geldbörse befanden sich ca. 190,- Euro Bargeld, eine EC-Karte und Visa-Karte sowie ihr Personalausweis und weitere Dokumente. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

BAB31 - Zwei Verkehrsunfälle durch Aquaplaning

Am Montagmittag gegen 13:05 Uhr ist eine 65-jährige Fahrerin auf der A31 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen Jemgum und Weener auf nasser Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern gekommen. Hierbei touchierte sie mit ihrem Porsche die Mittelschutzplanke mit dem Fahrzeugheck. Der Wagen war nach dem Unfall fahrbereit, jedoch entstand ein Sachschaden.

Ebenfalls kam es am Montagabend gegen 17:25 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden auf der Höhe Moormerland zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer kam aufgrund von Aquaplaning mit seinem grauen Opel ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Außenschutzplanke. Am Fahrzeug und an der Planke entstand ein Sachschaden.

In beiden Fällen kam es zu keinen Verletzungen der Beteiligten.

Detern - 81-jähriger Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 81-jähriger Mann befuhr am Montagabend gegen 17 Uhr die Nordloher Straße aus Fahrtrichtung Deichstraße kommend in Fahrtrichtung Französischer Weg. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr den anliegenden Grünstreifen. Hier rutschte sein Pkw in Folge dessen in einen Graben. Der 81-jährige aus Detern blieb unverletzt und wurde von Ersthelfern aus dem Pkw geborgen.

Emden/Ottersweier - Betrug durch unbekannte Anbieter einer Mietwohnung

Ein 53-jähriger Mann und seine Frau wollten eine neue Wohnung in Ottersweier mieten und hatten sich dafür bei einer Online-Plattform für Immobilien registriert. Es meldet sich eine unbekannte Person bei Ihnen, die angab, dass die Vermietung einer schönen zwei-Zimmer-Wohnung in Ottersweier über eine weitere Online-Plattform für Ferienwohnungen und Appartements laufe. Hierzu sollte er 1700,- Euro im Voraus zahlen. Der 53-Jährige schrieb, dass er dies nicht leisten könne, woraufhin man den Preis auf 900,- Euro senkte. Am 26.07.2023 zahlte der Mann den Betrag an ein angegebenes spanisches Konto. Nach drei Tage sollte der Wohnungsschlüssel per Post an sie übersandt werden. Es erfolgte bis dato keine Schlüsselübergabe. Die angebliche Vermieterin übersandt ein Foto der Vorderseite ihres Personalausweises. Die Anzeige wurde gelöscht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt vor einem solchen Betrug. Wir weisen darauf hin, dass sensible Daten niemals an unbekannte Personen gesendet oder mitgeteilt werden sollten. Des Weiteren bitten wir, keinesfalls Geld an ausländische Banken zu transferieren, ohne dies abzusichern und zu überprüfen. Bestehen Sie in solchen Fällen immer auf ein persönliches Treffen für die Objektbesichtigung und nehmen sie eine Begleitperson mit.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

