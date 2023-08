Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Diebstahl ++ Verkehrsunfälle ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Zwei Männer versuchten Fahrrad zu entwenden

Am Montagmorgen gegen 10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei männliche Personen bei einem Fahrradstand am Bahnhofsring versuchten, ein Herrenfahrrad zu entwenden. Die zwei Täter hatten versucht, das Schloss des Fahrrads aufzubrechen. Zeugen konnten die zwei Männer und die Richtung ihrer Flucht beschreiben, sodass eine Nahbereichsfahndung erfolgreich verlief. Eine männliche Person konnte in der Reimerstraße angetroffen werden. Bei einer freiwilligen Durchsuchung stellten die Polizeibeamten einen Seitenschneider in der Hosentasche fest. Der zweite Täter konnte ebenfalls identifiziert werden. Beide wurden auf die Dienststelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rhauderfehn - 18-Jähriger Fahrer kommt von Fahrbahn ab

In der Brunzeler Straße in Fahrtrichtung Neu Burlage kam es am Montagabend gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer hatte im Einmündungsbereich der Siedlungsstraße in der dortigen Kurve, die Kontrolle über seinen blauen Ford verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Nässe auf der Fahrbahn stieß das Fahrzeug mit einem Baum zusammen und kam daraufhin zum Stehen. Der 18-jährige Rhauderfehner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Ford wurde stark beschädigt und als Totalschaden deklariert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtete

In der Hermann-Allmers-Straße wurde in der Zeit von Sonntag gegen 12 Uhr bis Montag gegen 11:30 Uhr beim Vorbeifahren, ein parkender schwarzer Opel Zafira beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Leer - 28-jährige Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Feldstraße aus der Fahrtrichtung Leer gekommen. Eine 18-jährige Fahrerin aus Leer war mit einem roten Hyundai aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach im dortigen Seitengraben. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

