Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion vom 04.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstähle ++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Ladendiebstahl

In einem Discounter in der Heisfelder Straße ist es am Donnerstagmittag gegen 14:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der unbekannte Täter verließ fußläufig nach Erblicken des Mitarbeiters fluchtartig das Geschäft in Richtung Innenstadt. Beim Passieren des Kassenbereichs ertönte das Diebstahlsignal. Jedoch konnte sich die Person unerkannt entfernen. Kurz darauf wurde durch Mitarbeiter des Geschäftes festgestellt, dass eine hochwertige Alkoholika entwendet wurde. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist bisher nicht bekannt. Eine umfangreiche Nahbereichsfahndung verlief negativ, daher werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Mann entwendet Alkohol aus einer Tankstelle

In den frühen Morgenstunden gegen 05:14 Uhr ist es am Donnerstag in einer Tankstelle an der Neutorstraße zu einem Diebstahl gekommen. Ein 34-jähriger Mann hatte aus dem Kassenbereich der Tankstelle eine Alkoholflasche entwendet und flüchtete in Richtung Stadtmitte. Die Polizei konnte den Mann in der Nähe antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,6 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bunde - Taschendiebstahl

Eine 74-jährige Frau teilte der Polizei in Weener mit, dass ein unbekannter Täter am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr in einem Discounter an der Neuschanzer Straße, ihre schwarze Umhängetasche entwendet hatte. Sie habe die Tasche gekreuzt über ihre Schulter getragen und eine unbekannte Person habe ihr die Tasche einfach runtergezogen. Nähere Beschreibungen zur Person könne sie nicht machen. In der Tasche befand sich ein Portemonnaie mit 15,- Euro Bargeld, eine EC-Karte, ein Führerschein sowie Ausweis und diverse andere Karten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Veenhusen - Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

Einsatzkräften der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund fiel am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr im Rahmen eines Sonderdienstes auf der Landstraße 24 in Fahrrichtung Veenhusen, ein blauer Opel Zafira auf. Das Fahrzeug lag im Einmündungsbereich zur Erfurter Straße linksseitig in einem Graben. Nach dem Verlassen des Einsatzfahrzeuges trafen die Polizeibeamten auf eine stark alkoholisierte 52-jährige Frau neben ihrem Fahrzeug stehend. Die Einsatzkräfte gaben den Unfall an die zuständige Dienststelle weiter, welche den Unfall aufnahm. Die Frau konnte noch angeben, dass sie nach rechts in die Erfurter Straße abbiegen wollte und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 2,02 Promille. Die unverletzte 52-jährige Frau wurde belehrt und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste geborgen werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn/Emden - Verkehrsunfallflucht

In der 2. Südwieke in Rhauderfehn ist es in der Zeit vom 02.08.2023 gegen 22 Uhr bis 03.08.23 gegen 07:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers gekommen. Ein unbekannter Täter fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Fahrrad gegen das Heck des ordnungsgemäß geparkten Mercedes C200 und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug entstanden Beschädigung an der Heckklappe und Stoßstange. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Auch in Emden kam es am Donnerstagabend im Zeitraum von 20:10 Uhr bis 20:18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Teutonenstraße. Der 27-jährige Halter bemerkt den Schaden an seinem Fahrzeug nachdem er vom Einkaufen wieder zurückkehrte. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem blauen Tesla des 27-Jährigen entstanden Lackschäden und eine Beule an der Beifahrerseite. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell