Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 06.08.2023

PI Leer/ Emden (ots)

++ Taschendiebstähle - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Taschendiebstahl - Zeugen gesucht ++ Folgenreiche Verkehrskontrolle ++ Trunkenheitsfahrt ++ Einbruch in Schule - Zeugen gesucht ++ Wildpinkeln führt zu Festnahme ++ Körperverletzung ++

Leer - Taschendiebstähle - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht in zwei Fällen von Taschendiebstählen am Samstag nach Zeugen.

Zunächst wurde einer 76-Jährigen eine blaue Geldbörse samt 80 Euro Bargeld, Bankkarte und Führerschein aus der Handtasche entwendet. Sie hatte sich zur Tatzeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße aufgehalten. Weiter wurde einer 30-jährigen Frau eine schwarze Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich rund 50 Euro Bargeld, Bankkarten und ein Führerschein. Die Tat hat sich vermutlich zwischen 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr auf einem Parkplatz mehrerer Verbrauchermärkte im Osseweg zugetragen. Die Polizei prüft im Rahmen der Ermittlungen einen Zusammenhang der Taten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Leer - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 23:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Mercedes-Benz Sprinter auf einem Parkplatz in der Georgstraße. Der Täter hatte mehrfach einen Stein gegen das geparkte Fahrzeug geworfen. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer befuhr am Samstag gegen 18:30 Uhr die Straße "Untenende" in Richtung Hauptstraße. Aus ungeklärter Ursache streifte er dabei einen am Straßenrand haltenden Opel Meriva und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Rhauderfehn gebeten.

Westoverledingen - Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es am Samstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ihrener Straße (OT Ihrhove). Dabei wurde der 83-jährigen Geschädigten eine braune Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich rund 100 Euro Bargeld, ein Führerschein, ein Personalausweis und eine Bankkarte. In diesem Fall werden Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Westoverledingen gebeten.

Westoverledingen - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Die Einleitung zahlreicher Strafverfahren führte eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße (OT Völlenerfehn) nach sich. Beamte kontrollierten am Samstag gegen 19:15 Uhr den 19-jährigen Fahrer eines VW Polo. Im Verlaufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Bei dem Mann wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen einer Durchsuchung des Beschuldigten und seines PKW konnte außerdem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der PKW nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen obendrein als entwendet zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde untersagt und der Beschuldigte nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen nach Hause entlassen. Er muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Borkum - Trunkenheitsfahrt

Ein 33-jähriger Mann sorgte am Sonntag kurz nach Mitternacht für Aufsehen in der Bismarckstraße. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei mittels Notruf, weil der 33-Jährige mehrfach mit dem Fahrrad gestürzt war. Den Grund dafür stellten die Beamten recht zügig fest. Der Radfahrer war aufgrund seiner starken Alkoholisierung überhaupt nicht in der Lage sein Fahrrad sicher zu bewegen. Das hat nun auch strafrechtliche Folgen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

In der Zeit vom Freitag, 21:30 Uhr, bis Samstag, 09:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule im Früchteburger Weg ein. Nachdem die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, begaben sie sich in das Objekt und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine intensive Spurensuche am Tatort durchgeführt. Es können bislang keine Angaben über den entstandenen Schaden gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Wildpinkeln führt zu Festnahme

Zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren erregten allgemeinen Ärger, als sie am Sonntag gegen 01:00 Uhr ungeniert in aller Öffentlichkeit urinierten. Polizeibeamte kontrollierten die Männer in der Auricher Straße und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine Überprüfung der Personalien ergab außerdem die Erkenntnis, dass der 26-Jährige mittels Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Emden - Körperverletzung

Am Sonntag kam es gegen 03:30 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Neuen Markt. Zuvor wollte die 32-jährige Ordnungsbeamtin der Stadt Emden eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen schlichten. Unvermittelt versetzte ihr der 19-jährige Beschuldigte einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der 19-Jährige verhielt sich auch im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme weiter aggressiv, sodass er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

