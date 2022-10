POL-NOM: Beim Überholen rückwärtigen Verkehr nicht beachtet

Northeim (ots) - Einbeck, Innenstadt Einbeck, Donnerstag, 13.10.2022 EINBECK (Wol) - Amphetamin in nicht geringer Menge aufgefunden. Am Donnerstag, den 13.10.2022 erfolgte im Innenstadtbereich von Einbeck eine Durchsuchung nach Betäubungsmitteln. Durch vorrangegangene Ermittlungen durch die Polizei Einbeck bestand der Verdacht, dass ein 60-jähriger Einbecker mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel ...

