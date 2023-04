Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02. April 2023, kam es in der Straße Im Dorfe in der Gemeinde Dötlingen gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Pkw die Straße Im Dorfe in Richtung Klattenhofer Kirchweg zu überqueren. Hierbei übersah sie den Pkw einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 76-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Diepholz. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese von der Fahrbahn abkamen und erst auf einem Acker zum Stehen kamen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 76-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gefahren. Da die 37-jährige Ganderkeseeerin ein einjähriges sowie ein dreijähriges Kind im Fahrzeug mit sich führte, wurden auch diese vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Verletzungen erlitten diese nicht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe wurde auf 17.000 Euro geschätzt.

Als überaus lobenswert wurde das Verhalten von Ersthelfern an der Unfallstelle beschrieben.

