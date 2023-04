Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02. April 2023, wurde eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordenham bei einem Verkehrsunfall in der Langwarder Straße in Butjadingen leicht verletzt. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw zusammen mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die Langwarder Straße in Richtung Langwarden. Kurz vor der Mürrwarder Straße kam die 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dort einen Baum und kam darauffolgend in einem Seitengraben auf dem Dach liegend zum Stehen. Hierbei verletzte sich die 38-Jährige leicht. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

