POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Brand in Asylbewerberheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in Alpirsbach zu einem Brand in einem Asylbewerberheim gekommen.

In diesem Zusammenhang wurde eine Person schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 41-jährigen Bewohner, der sich die Verletzungen nach einem Sprung aus dem zweiten Obergeschoss zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Brand wurde gegen 23:20 Uhr gemeldet. Das Haus, in dem etwa 25 Personen unterschiedlicher Nationalitäten untergebracht sind, ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach momentanem Sachstand liegen keine Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat vor. Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen.

Durch die Einsatzmaßnahmen war der betroffene Bereich in der Kreuzgasse bis gegen 2:45 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit starken Kräften vor Ort.

