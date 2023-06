Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 05.06.2023

Offenbach (ots)

Tote Person bei Wohnhausbrand - Bad Orb

(lei) Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Kasselbergweg in Bad Orb ist am Montagmorgen eine Person tot aufgefunden worden. Den Leichnam entdeckten Einsatzkräfte im Haus, nachdem sie dieses zum Zwecke der Löschmaßnahmen betreten hatten.

Gegen 8.50 Uhr hatten Nachbarn starke Rauchbildung aus dem Gebäude gemeldet, woraufhin Feuerwehren aus Bad Orb und Wächtersbach sowie die Polizei entsandt wurden, denen bei Eintreffen vor Ort bereits größere Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses entgegenschlugen. Im Zuge der Lösch- und Bergungsmaßnahmen wurde die bereits regungslose Person im Dachgeschoss vorgefunden, die im weiteren Verlauf durch den Notarzt vor Ort für tot erklärt wurde.

Die Identität sowie die Todesursache der verstorbenen Person ist bislang noch unbekannt. Klarheit hierüber soll die noch ausstehende Obduktion des Leichnams im Gerichtsmedizinischen Institut Frankfurt / Main bringen.

Die ebenfalls noch völlig unklare Brandursache ist weiterer Bestandteil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die nun durch die Staatsanwaltschaft in Hanau sowie die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei geführt werden und die bereits vor Ort eingeleitet wurden. Im dem Zusammenhang wird durch die Ermittler auch ein Sachverständiger hinzugezogen, mit dessen Hilfe geklärt werden soll, wie es zu dem Brand kam.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen dürfte das Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen sein. Der Sachschaden, der sowohl durch den Brand selbst, als auch durch Rauchentwicklung sowie Löschwasser im gesamten Haus verursacht wurde, dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge etwa 100.000 Euro betragen.

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 05.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

