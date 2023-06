Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach offenbar gefährlichem Überholmanöver und anschließendem Streit an der Ampel; Diebe stahlen Toyota Land Cruiser; Zeugenaufruf nach schwerem Unfall und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer fuhr gegen den schwarzen Zafira? - Offenbach

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in der Mühlheimer Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Opel Zafira. Dieser war auf einem gemeinschaftlichen Kundenparkplatz (320er-Hausnummern) eines Baumarktes sowie Lebensmittelgeschäfts geparkt. In der Zeit von 12.10 bis 13 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des geparkten Wagens. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Diebe stahlen Toyota Land Cruiser - Dreieich/Buchschlag

(dj) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Sonntag einen geparkten Toyota Land Cruiser im Quellenweg. Der graue Pkw war auf einer Hofeinfahrt im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt und verschwand zwischen Samstag, gegen 23 Uhr und Sonntag, gegen 7.30 Uhr. Am Auto waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des silbernen Land Cruiser unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Wer hat weißes Auto nach Unfallflucht gesehen? - Heusenstamm

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Kolpingstraße am Freitagmittag sucht die Polizei nach einem weißen Verursacherfahrzeug, dass vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel an einem geparkten Audi A3 beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Verursacher im Zeitraum zwischen 12.45 und 15.45 Uhr die Limousine touchiert und ist dann in Richtung Herderstraße davongefahren. Zeugen berichteten, dass es sich beim Flüchtigen um einen Mann mit "zotteligen" Haaren handeln könnte. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug mögen Zeugen bitte der Polizeistation Heusenstamm melden (06104 6908-0).

4. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - Seligenstadt/Froschhausen

(dj) Wer am Donnerstag in der Seligenstädter Straße im Bereich der 80er-Hausnummern unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein Tesla-Fahrer hatte zwischen 13 und 18 Uhr seinen Wagen auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. In dieser Zeit war ein unbekanntes Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel und das linke Vorderrad des schwarzen Model Y gestoßen. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.250 Euro und machte sich davon. Die Polizei Seligenstadt bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche nach offenbar gefährlichem Überholmanöver und anschließendem Streit an der Ampel - L3308/ Bereich Hanau/Großkrotzenburg

(dj) Nach einem offenbar gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße 3308 zwischen Hanau und Kahl am Main kam es anschließend zwischen dem Überholenden, dem Fahrer eines grauen VW und anderen Verkehrsteilnehmern zu Streitigkeiten an der darauffolgenden Kreuzung. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung fuhr der Unbekannte eine zuvor ausgestiegene und vor seinem Fahrzeug befindliche 41-jährige Hanauerin mehrfach leicht an, sodass diese verletzt wurde. Am Freitagmittag, gegen 14.45 Uhr, war die Fahrerin eines grauen Hyundai Kona auf der Landesstraße 3308 von Hanau in Richtung Kahl am Main vor einem Fahrzeug eines Postunternehmens unterwegs. Auf einer Geraden vor der Kreuzung Landstraße 3308/Staatsstraße 2305/ Staatsstraße 3308), scherte der Lenker des dahinterfahrenden VW Golf über die Gegenfahrbahn aus, um die beiden Autos zu überholen. Offenbar scherte dieser kurz vor den entgegenkommenden Wagen sowie vor dem Hyundai Kona wieder auf die Fahrspur zurück, sodass die Hanauerin und der Gegenverkehr offensichtlich eine Gefahrenbremsung durchführen mussten. Nach ersten Erkenntnissen stiegen der Fahrer des Postautos und die 41-Jährige an der darauffolgenden Kreuzung aus, um den an der Ampel wartenden "Verkehrsrowdy" zur Rede zu stellen. Dabei sei der Golf-Fahrer wohl mehrfach leicht gegen die vor seinem Wagen befindliche Dame gefahren, sodass sie am Bein leicht verletzt wurde. Nachdem die Geschädigte laut Zeugenaussagen mehrfach beleidigt wurde und zur Seite ging, drückte der Übeltäter aufs Gas und fuhr mit seinem Gefährt mit Aschaffenburger Kennzeichen in Richtung Kahl am Main davon. Der Flüchtige war 20 bis 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare sowie einen Vollbart und trug eine Sonnenbrille. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

2. Diebe stahlen ein Wohnmobil - Maintal/Bischofsheim

(dj) Diebe waren in der Nacht auf Sonntag in der Bruno-Dreßler-Straße (einstellige Hausnummern) auf dem Gelände einer Wohnmobil-und Camper Vermietungsfirma zugange und stahlen ein Modell. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 3.45 Uhr, gelangten die Täter auf das Firmengrundstück. Dort entwendeten sie aus der Lagerhallte den weißen Fiat Ducato mit MTK-Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen konnte das Fahrzeug zuletzt gegen 4 Uhr auf der Bundesautobahn 45 im Bereich Wetzlar gesichtet werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Wohnmobils unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Zeugenaufruf nach schwerem Unfall - Bruchköbel

(dj) Nach einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Bruchköbel an der Kreuzung Hauptstraße/Jahnstraße am Freitagabend (wir berichteten) sucht die Polizei noch nach weiteren Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 mit der Polizeistation Hanau II in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 05.06.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell