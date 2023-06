Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 03.06.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Radfahrer schwer verletzt - Bruchköbel

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20 Uhr in Bruchköbel an der Kreuzung Hauptstraße/Jahnstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 67-jähriger Radfahrer aus Bruchköbel bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit einem 74-jährigen Mercedes-Fahrer zusammengestoßen sein. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181-9010120 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

