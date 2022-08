Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nusbaum (ots)

Am Mittwoch, den 03.08.2022 gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der L3 ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 69-jähriger Mann befuhr die L3 von Mettendorf kommend in Fahrtrichtung Nusbaum. Der Unfallverursacher, ein 62-jähriger Mann befuhr die K4 von Enzen kommend in Fahrtrichtung L3. Beim Einfahren in die L3 übersah der 62-Jährige den von rechts kommenden, bevorrechtigten Unfallgegner. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Fahrzeug des Unfallgegners wurden zwei Personen verletzt, davon eine schwer. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Neben der Polizei Bitburg waren die Feuerwehren aus Nusbaum und Mettendorf, zwei Rettungswagens sowie ein Rettungshubschrauber der luxemburgischen AirRescue im Einsatz.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Versorgung der verletzten Personen musste die L3 kurzzeitig voll gesperrt werden.

