POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich (ots) - Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch, 3. August in einem Wald bei Großlittgen und in einem Wohnhaus in der Verbandsgemeinde Manderscheid mehrere hundert Kilo Weltkriegsmunition, Waffen- und Granatenteile sowie Sprengstoff sichergestellt. Am Mittwochvormittag wurde die Polizeiinspektion Wittlich darüber informiert, dass ein Mann in einem Waldgelände bei Großlittgen über mehrere Monate hinweg derartige Gegenstände zusammengetragen ...

