Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Acht Neuwagen auf Autohaus-Gelände zerkratzt, Zeugensuche nach Wohnungseinbruch, Autodiebe bauen Unfall mit gestohlenem Peugeot, "Blitzeinbruch" in Getränkemarkt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Acht Neuwagen auf Autohaus-Gelände zerkratzt - Offenbach

(lei) Mittels unzähliger Kratzer haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände eines Autohauses in der Waldstraße (210er-Hausnummern) insgesamt acht Neufahrzeuge beschädigt und damit einen Schaden von schätzungsweise 35.000 Euro angerichtet. Der oder die Kriminellen verschafften sich in der Zeit zwischen dem 31. Mai, 18 Uhr und dem 1. Juni, 18 Uhr, Zugang zu dem Areal, indem sie vermutlich über den Zaun kletterten. Anschließend verunstalteten sie die Autos (jeweils vier der Marke VW sowie Audi) vorwiegend an den Seitenflächen und flüchteten danach. Die Regionale Ermittlungsgruppe der Offenbacher Polizei hat die Ermittlungen - auch zum Tatmotiv - aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Wohnungseinbruch: Wer kennt die drei Ganoven? - Mühlheim

(lei) Über ein gekipptes Badezimmerfenster sind drei Einbrecher am frühen Sonntagabend in ein Reihenhaus in der Charles-Ottina-Straße eingedrungen. In der Zeit zwischen 17.45 und 20.15 Uhr durchsuchte das Trio alle Stockwerke des Hauses und erbeutete unter anderem Bargeld, Schmuck sowie einen Laptop. Auch einen kleinen unbefestigten Tresor nahmen die Diebe mit. Nach Angaben von Zeugen soll es sich um drei Männer gehandelt haben, von denen einer etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und kräftig war. Er hatte auffällige schwarze Locken und trug ein weißes T-Shirt. Die beiden ebenfalls schwarzhaarigen Komplizen waren etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß; einer war mit einem roten T-Shirt, der andere auch mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise (069 8098-1234).

3. Autodiebe bauen Unfall mit gestohlenem Peugeot - Obertshausen/Hausen

(dj) Autodiebe waren in der Nacht auf Montag in der Gumbertseestraße zugange und klauten einen gelben Peugeot. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 1 Uhr. Offenbar konnten zwei Unbekannte die Beifahrertür des Fahrzeuges gewaltsam öffnen und anschließend mit dem 107er-Modell flüchten. Beim Entfernen von der Örtlichkeit kollidierten die beiden Täter aus bisher ungeklärten Gründen in der Seligenstädter Straße auf Höhe der 20er-Hausnummern mit zwei am Fahrbahnrand (blauer Opel Corsa und schwarzer Dacia Duster) geparkten Autos. Anschließend flüchtete das Duo fußläufig in unbekannte Richtung. An den drei beschädigten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Die Beiden sind circa 1,80 Meter groß und haben eine schlanke Figur. Der Fahrer war etwa 35 Jahre alt sowie dunkel gekleidet und der Komplize trug einen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Zigaretten bei "Blitzeinbruch" in Getränkemarkt geklaut - Hainburg

(lei) Zwei Männer sind am frühen Montagmorgen in einen Getränkemarkt in der Straße "Auf das Loh" eingebrochen und haben binnen kürzester Zeit mehrere Packungen Zigaretten eingesackt. Die dunkel gekleideten Unbekannten (einer der beiden wurde als kräftig beschrieben) hatten sich nach Angaben eines Zeugen gegen 3.15 Uhr auf brachiale Weise Zugang verschafft, indem sie die Glasschiebetüren des Markteingangs einschlugen bzw. aufhebelten (Sachschaden etwa 3.000 Euro) und anschließend mehrere Packungen der Klimmstengel im Wert von mehreren hundert Euro einsackten. Mit einer Art Kiste kamen sie wieder raus, luden diese in ein "sportliches" Auto und brausten danach in Richtung Ortsausgang Tannenmühlkreisel davon. Möglicherweise hatte das Kennzeichen des Täterfahrzeugs eine Friedberger Zulassung. Eine Polizeistreife hatte das Fahrzeug noch kurz sichten können, als es über die Bundesstraße 43a in Richtung Hanau raste, dann verlor sich jedoch die Spur. Die Kripo Offenbach bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 05.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell