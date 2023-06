Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 04.06.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Frontalzusammenstoß - B 457 / Gemarkung Gründau

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin aus Rothenbergen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi eines 22-jährigen aus Niedergründau zusammen. Dieser folgenreiche Unfall ereignete sich trotz Vollbremsung und Ausweichversuchs des Audi-Fahrers am Samstagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr, auf der B 457 zwischen der Einmündung Niedergründau und Lieblos. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und mit dem Rettungswagen in das KKH Gelnhausen verbracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte ohne Patient wieder abheben, da sich die Verletzungen der Hyundai-Fahrerin Gott sei Dank als nicht so gravierend herausstellten. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die B 457 war während der Unfallaufnahme bis zur Freigabe in beide Richtungen für fast 2 Stunden voll gesperrt. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Wache in Gelnhausen unter Telefon: 06051-827120 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 04.06.2023, RENKER, PvD

