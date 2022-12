Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221223.1 Dersau: Ehrliche Finderin übergibt Umschlag mit über 10.000 Euro

Dersau (ots)

Freitagmorgen zeigte ein Mann aus Dersau beim Plöner Polizeirevier den Verlust eines Umschlags, in dem sich über 10.000 Euro befanden, an. Er konnte das Geld bereits kurz danach wieder in Empfang nehmen, da eine ehrliche Finderin den Umschlag fand.

Der Mann gab an, das Geld für einen Autokauf bei sich gehabt zu haben. Offenbar hatte er den Umschlag vor der Abfahrt zum Verkäufer auf sein Autodach gelegt und sei losgefahren, ohne in der morgendlichen Hektik an diesen zu denken.

Glück im Unglück: Kurz nach der Verlustanzeige hielt er das Bargeld wieder in Händen. Eine Frau hatte das Geld in einem Straßengraben gefunden und übergeben. Für sie gab es zusätzliches Weihnachtsgeld in Form des Finderlohns.

Matthias Arends

