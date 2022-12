Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221222.4 Kiel: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Gegen den 25-jähriger Mann, der im Verdacht steht, am 21.12.2022 in einem Erfrierungsschutzcontainer in der Adolf-Westphal-Straße in Kiel auf einen 30-jährigen Mitbewohner eingestochen zu haben, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel durch das Amtsgericht Kiel Haftbefehl wegen versuchten Mordes ergangen. Der Beschuldigte ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Nach den ersten Feststellung soll der Beschuldigte gegen 01:15 Uhr ohne erkennbaren Anlass auf einen schlafenden 30-Jährigen Mann eingestochen haben, mit dem er sich einen Erfrierungsschutzcontainern in der Adolf-Westphal-Straße teilte. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht sehen daher das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an.

Für den Geschädigten, der mehrere Verletzungen erlitt, besteht keine Lebensgefahr. Er wird weiter medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen - insbesondere zu dem Motiv und dem Hintergrund für die Tat - dauern an. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung der Beschuldigte als unschuldig gilt (Artikel 6 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell