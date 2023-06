Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einladung zur zweiten Veranstaltung der Biker-Safety-Tour am 16. Juli 2023 - noch Plätze frei!

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

(dj) Wie bereits in der Vergangenheit verkündet, bietet das Polizeipräsidium Südosthessen erstmalig sogenannte "Biker-Safety-Touren" an - eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den zweiten Termin am 16. Juli 2023 sind noch Plätze frei. Für diesen Termin können sich Interessierte noch bis zum 07. Juli anmelden. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es bei der "Biker-Safety-Tour" zusammen mit erfahrenen Fahrern der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen auf ausgewählten Touren mit etwa 90 Kilometern Länge durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten. Am 24. September 2023 ist für diese Saison die letzte Tour geplant. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden:

https://k.polizei.hessen.de/1670725035

Offenbach, 05.06.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell