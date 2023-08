POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Umweltverschmutzung mit Öl (Fotos)++Zeugen zu Unfallgeschehen in Emden gesucht++Tiertransport ohne Sachkundenachweis++Brandausbruch in Kellerraum++

Nortmoor - Umweltverschmutzung mit Öl (Fotos) Offensichtlich um sich die Entsorgungskosten zu sparen, entsorgte eine bislang unbekannte Person Altöl aus einem 20 Liter Kanister und verschmutzte damit den Bereich und ein Grabengewässer sowie die Pflasterung am Aussichtsturm in Höhe Neuer Weg. Festgestellt wurde diese nachhaltige Verunreinigung durch einen Mitarbeiter der Samtgemeinde Jümme, der sich umgehend bei der Polizei meldete. Die notwendigen Reinigungsarbeiten wurden dann umgehend von der zuständigen Behörde veranlasst. Die Polizei Filsum hat diese Umwelt - und Gewässerverunreinigungen als Strafanzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Filsum mitzuteilen.

Emden - Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht Bei der Polizei in Emden wurde per Onlinewache ein Unfall in der Bolardusstraße angezeigt, der sich bereits am 20.07.2023 gegen 21:00 Uhr zugetragen hat. Eine 27-jährige Frau berichtet, dass sie die Bolardusstraße zur genannten Zeit befuhr und ihr dann ein Radfahrer entgegengekommen sei, mit welchem sie zusammenprallte. Die Ursache des Unfalles ist derzeit unklar, jedoch sei die 27-jährige mit ihrem Fahrrad gestürzt und bewusstlos am Boden liegen geblieben. Zar war vor Ort eine Zeugin, welche die Erstversorgung der verunfallten Frau einleitete, jedoch entfernte sich der andere Fahrradfahrer unerkannt vom Unfallort. Daher bittet die Polizei Emden, mögliche Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben und sachdienlich Hinweise geben können, sich mit der Emder Wache in Verbindung zu setzen.

Weener - Tiertransport ohne Sachkundenachweis Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Leer/Emden kümmert sich um vielfältige Themen rund um den Straßenverkehr und ist im Besonderen im Güter-und Lastenverkehr besonders geschult. So werden auch regelmäßige Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. In einer dieser Kontrollen wurde zum Beispiel bei einem 58-jährigen Fahrer eines Tiertransportes aus dem Emsland festgestellt, dass dieser den erforderlichen Sachkundenachweis für derartige Transporte nicht erbringen konnte und das obwohl er als gewerbetreibender Händler fungierte. Oftmals sind die Regelungen für Tiertransporte, die die in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit einhergehen nicht bekannt, so dass es zu Verstößen kommt. Daher wird empfohlen, sich vor der Durchführung von Tiertransporten über die einzuhaltenden Vorschriften zu informieren. Zum Beispiel halten die zuständigen Landwirtschaftskammern auf ihren Online-Seiten alle Informationen zum Thema bereit. Auch auf dem Serviceportal des Landes Niedersachsen sind die nötigen Informationen und Anträge verfügbar.

Emden - Brandausbruch in Kellerraum

Am 09.08.2023 kam es gegen 03:00 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrparteienhaus am Schnedermannplatz zu einer Brandentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich ein gefüllter Müllsack aus derzeit noch unbekannten Gründen. Das Feuer wurde durch einen Bewohner bemerkt, der daraufhin die Feuerwehr alarmierte und auch die anderen Bewohner des Hauses weckte und auf die Sachlage aufmerksam machte. Dabei erlitten er und zwei weitere Personen leichte Verletzungen durch Rauchgasintoxikationen. Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner und brachte den Brand unter Kontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Gebäudeschaden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

