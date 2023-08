POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 12.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 12.08.2023

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 12.08.2023

++ Gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung nach Streit ++ 2x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Führerschein ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Versuchter Einbruchsdiebstahl ++ Schwerer Verkehrsunfall (KRAD) mit zwei verletzten Personen ++

Moormerland - Gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung nach Streit

Zwischen einer 18 Jahre alten Leeranerin und einer 17 Jahre alten Moormerländerin kam es auf einem Schützenfest in der Bahnhofstraße am frühen Samstagmorgen, um kurz nach Mitternacht, zu Streitigkeiten. Im Verlauf des Streites rissen sich beide Frauen gegenseitig Haarbüschel aus. Nach diesem Streit geriet die 18-jährige Leeranerin ebenfalls mit einer 23-jährigen Moormerländerin in Streit und trat dieser ins Gesicht. Als diese Beiden kurze Zeit später erneut aufeinandertrafen, schubste die Leeranerin die 23-jährige Moormerländerin zu Boden. Diese fiel so unglücklich, dass sie bewusstlos liegen bleibt. Mit einer Gehirnerschütterung und einem sog. HWS-Trauma wurde die 23-jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Leer gebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bunde - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am späten Samstagabend wurde die Polizei zu einer gestürzten Person nach Bunde gerufen. In der Straße "Deep Pad" traf die uniformierte Streife auf eine 27-jährige aus Bunderhee. Diese hatte offensichtliche Verletzungen im Gesicht und schrie umher. Auf Ansprache reagierte Sie aggressiv und ging auf die Beamten los. Ein 27-jähriger Beamter wurde leicht am rechten Arm verletzt. Die Frau war mit 2,01 Promille zudem stark alkoholisiert. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte unter Fixierung mittels Handschellen in ein leeraner Krankenhaus. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Emden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Im Zuge einer Sachverhaltsaufnahme zu Sachbeschädigungen wurde der 43-jährige Emder am frühen Freitagabend in der Ubierstraße durch Beamte des PK Emden angesprochen. Dieser reagierte sofort aggressiv und ging schreiend auf die Beamten los. Versuche den Emder auf Abstand zu halten misslangen. Zusammen mit einem 27-jährigen Beamten ging der Emder zu Boden und biss dem Beamten in dessen Schutzweste. Weiterhin versuchte er den Polizeibeamten zu schlagen. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Emder am Boden fixiert werden. Er wurde dem Gewahrsam des PK Emden zugeführt. Der Emder war stark alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Emder eingeleitet.

Emden - Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Führerschein

Ein 25-jähriger aus Upgant-Schott wurde am frühen Samstagmorgen im Emder Stadtzentrum im Philosophenweg von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des Pkws mit 1,04 Promille nicht mehr fahrtauglich war. Zudem reagierte ein Vortest auf Urinbasis positiv auf den Wirkstoff Kokain. Weiter war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 52-jähriger Emder befuhr am frühen Freitagabend mit seinem Pkw die Straße Zweiter Polderweg im Stadtteil Larrelt. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Emder den Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein Vortest auf Urinbasis reagierte positiv auf die Wirkstoffe Kokain und Cannabis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Weener - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Am frühen Samstagmorgen warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Steines das Schaufenster einer Firma in der Norderstraße ein. Anwohner bemerkten dies und riefen die Polizei. Die Täter flohen noch vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort, ohne das Objekt betreten zu haben. Diebesgut wurde dementsprechend nicht erlangt. Eine Suche nach den Tätern unter Hinzuziehung mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Leer und der Polizei Leer sowie der Polizei Papenburg verlief negativ. Spuren wurden vor Ort gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Weener - Schwerer Verkehrsunfall (KRAD) mit zwei verletzten Personen

Ein 64-jähriger und seine 62-jährige Mitfahrerin aus Delmenhorst befuhren am frühen Freitagnachmittag zusammen auf einem Motorrad die Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop. Im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Weener kam der 64jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bereich der Berme neben der Fahrbahn. Der 64-jährige wurde schwer und die 62-jährige leicht verletzt durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die Abfahrt Weener war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

