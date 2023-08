Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++Verkehrsunfall nach spontanem Abbiegemanöver++

Emden - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht Am 11.08.2023 wurde gegen 02:45 Uhr auf der Emder Polizeiwache mitgeteilt, dass sich im Bereich der "Große Straße" mind. eine randalierende Person befinden solle, die dort mit Glasflaschen um sich warf. Umgehend eingesetzte Kräfte trafen an der Örtlichkeit zwei augenscheinlich verletzte Personen an, die mitteilten, die randalierende Person ebenfalls gesehen und auf ihr Fehlverhalten angesprochen zu haben. Daraufhin sei das Paar von dem unbekannten Tatverdächtigen angegriffen worden. Die Geschädigte, eine 48-jährige Emderin, wurde nach der Ansprache von dem Täter auf die Nase geschlagen. Der 44-jährige Ehemann griff ein und wurde ebenfalls ins Gesicht geschlagen und ihm Anschluss noch mehrfach am Boden liegend getreten. Beide Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht und versorgt. Der Täter wird beschrieben, wie folgt: Alter ca. Mitte 20, 180 cm groß, sportlich, dunkles Haar und dunklerer Hauttyp. Der Mann trug eine lange Hose mit hellen Schuhen und eine Jeansjacke mit möglichen Aufnähern (Patches) auf dem Rücken. Die Polizei Emden bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können, sich mit der Emder Wache in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am 13.08.2023 kam es gegen 19:55 Uhr auf der 1. Südwieke zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 64-jähriger Mann mit seinem Motorrad in einen Pkw fuhr. Zuvor war eine 24-jährige Frau auf der rechten Kanalseite in Fahrtrichtung Jammertalstraße unterwegs und hatte die Absicht auf ihre Einfahrt einzufahren. Sie vergewisserte sich, dass kein rückwärtiger Verkehr herrschte und fuhr dann rückwärts die Auffahrt hinauf. Während des Fahrmanöver prallte plötzlich ein Motorradfahrer in die linke Seite der Fahrzeugfront. Bei dem Aufprall wurde der 64-jährige schwer verletzt und nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 24-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und erlitt zudem einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache, insbesondere einer möglichen alkoholischen Beeinflussung des Motorradfahrers, aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfall nach spontanem Abbiegemanöver Am 13.08.2023 kam es um 16:10 Uhr auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall, als ein 21-jähriger Mann aus Weener kurzfristig mit seinem Pkw nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Durch das spontan eingeleitete Manöver und aufkommenden Gegenverkehr musste der 21-jährige etwas schärfer bremsen, so dass ein hinter ihm befindlicher 56-jähriger Motorradfahrer aus Emden keine Möglichkeit mehr hatte, hinter dem Pkw zum Stehen zu kommen oder auszuweichen. Er fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf und wurde durch den Aufprall von seinem Motorrad geschleudert. Dadurch wurde der 56-jährige schwer verletzt. Durch Zeugen und auch den 21-jährigen Verursacher erfolgte eine Erstversorgung des Verunfallten, welche schnell durch eine Rettungswagenbesatzung unterstützt wurden. Eingesetzte Polizeikräfte der Emder Wache sorgten mit Unterstützung der Feuerwehr für eine Absperrung der Unfallstelle. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde nach der Erstbehandlung mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine spezialisierte Unfallaufnahme durch Unterstützungskräfte der Autobahnpolizei. Unangenehm fiel während des Unfalleinsatzes ein 29-jähriger Mann aus Emden auf, welcher den Verunfallten während er auf der Straße lag und erstversorgt wurde, gefilmt hatte. Anschließend teilte der Verursacher das Video auf einer Social-Media-Plattform. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gem. § 201 a StGB eingeleitet.

