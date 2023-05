POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgänger bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verübten zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen an vier verschiedenen Gebäuden im Landkreis Karlsruhe Einbrüche und Einbruchsversuche, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. In Dettenheim-Liedolsheim drangen Einbrecher in zwei am Baggersee Giesen gelegene Vereinsheime ein. ...

