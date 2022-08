POL-CUX: Vermisstenfall Nancy Köhn bei Aktenzeichen XY...ungelöst - Polizei geht neuen Hinweisen nach

Cuxhaven (ots) - Einbruchsversuche in 4 Geschäftsbetriebe Cuxhaven. In der Nacht zum gestrigen Dienstag gelangten Unbekannte in der Wagnerstraße in einen Gebäudekomplex mit mehreren Geschäftsbetrieben. Sie versuchten in die Räumlichkeiten von insgesamt vier Betrieben und Büros zu gelangen, indem versucht wurde, Fenster und Türen aufzuhebeln. Ein Eindringen in ...

mehr