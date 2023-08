Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.08.2023

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit verletzten Personen++Verkehrsunfall auf der Autobahn++ Frau entwendet Artikel in zwei Drogeriemärkten++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz++

Moormerland - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 15.08.2023 kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugführern. Ein 34-jähriger Mann aus Uplengen befuhr mit seinem Pkw die Rorichumer Straße in Fahrtrichtung Neermoor. Hinter ihm fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Geländewagen in gleicher Fahrtrichtung. Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem der Mann aus Moormerland den Vorausfahrenden überholte, bog der 34-jährige nach links ab. Dabei kollidieren die Fahrzeuge miteinander. Der 34-jährige geriet nach dem Aufprall mit seinem Fahrzeug in einen nebenliegenden Graben und wurde bei dem Vorfall schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige kam mit seinem Pkw auf dem rechten Seitenstreifen und wurde leicht verletzt. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

BAB 31/Olle Rheen - Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr ist es auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden auf der Höhe des Rastplatzes Olle-Rheen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Durch ein verkehrsbedingtes Abbremsen eines Pkw auf dem Hauptverkehrsstreifen, wechselte die dahinterfahrende 21-jährige Autofahrerin auf den Überholstreifen. Ein von hinten kommender 33-jähriger Autofahrer fuhr daraufhin auf den Pkw der 21-jährigen aus Nordhorn auf. Das Fahrzeug der Frau wurde einige Meter geschoben und kam nach dem Touchieren der Mittelschutzplanke und der Außenschutzplanke quer zur Fahrbahn zum Stehen. Im Pkw des 33-jährigen Leeraners befand sich ebenfalls eine 35-jährige Beifahrerin. Alle Beteiligten verletzten sich leicht. Die 21-jährige Frau wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war vollgesperrt, jedoch konnte der Verkehr über den Rastplatz Olle-Rheen umgeleitete werden. Die Autobahnpolizei der PI Leer/Emden, die für diesen Bereich zuständig ist, hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Frau entwendet Artikel in zwei Drogeriemärkten In einem Drogeriemarkt in der Mühlenstraße hat eine 44-jährige Frau am Dienstagmittag gegen 14:30 diverse Kosmetikartikel entwendet. Hierzu entpackte die Frau sogar einige Artikel und verstaute diese in einer Einkaufstüte. Im Kassenbereich konnte sie durch Zeugen gestellt werden. In ihrer Tüte konnten die entwendeten Kosmetikartikel im Wert von 73,43 Euro und Parfüm aus einem ebenfalls in der Mühlenstraße befindlichen Drogeriemarkt im Wert von 306,77 Euro festgestellt werden. Das Diebesgut verblieb in den Märkten und es wurde ein Strafantrag gestellt. Die Polizei Leer leitetet ein Strafverfahren ein.

Weener - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (Foto) Oftmals wird berichtet von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz für sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, wie zum Beispiel bei E-Scootern, die eine Betriebserlaubnis besitzen. Es gibt aber Elektrofahrzeuge, die nicht für die Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen sind. Daher dürfen sie nur auf erkennbar abgegrenzten Flächen genutzt werden, wozu z.B. ein öffentlich zugänglicher Parkplatz nicht gehört. Und aufgrund der fehlenden Betriebserlaubnis können die Fahrzeuge natürlich auch nicht versichert werden. Dieses Hintergrundwissen hatte ein 26-jähriger Weeneraner nicht und befuhr den öffentlichen Verkehrsraum mit einem sogenannten E-Monowheel, als er am 14.08.23 gegen 19:00 Uhr von der Weeneraner Polizei in der Graf-Ulrich-Straße kontrolliert wurde. Diese Monowheels kommen im deutschen Zulassungsverfahren nicht vor und auf diesen Umstand wird auch bereits beim Kauf von seriösen Anbietern hingewiesen. Die Polizei weist aus diesem Anlass daraufhin, dass man sich bei Elektrokleinstfahrzeugen vor der Nutzung über die geltende Rechtslage informieren sollte, um ein verkehrsrechtliches Strafverfahren zu vermeiden.

