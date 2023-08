Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Fahren unter Alkoholeinfluss (2)++Auslösung der Höhenkontrolle am Emstunnel++Unfall zwischen Pkw und Radfahrer++Warnung vor angeblichen Wasserwerkern++Fahren ohne Fahrerlaubnis und Erlöschen der Betriebserlaubnis++Räuberischer Diebstahl++

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 16.08.2023 wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei gegen 21:00 Uhr auf der Deichstraße eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw festgestellt, die eine auffällig unsichere Fahrweise aufzeigte. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass die 63-jährige Frau aus dem Rheiderland den Pkw unter dem Einfluss von 1,49 Promille Alkohol führte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Frau sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug wurde gesichert abgestellt. Die Pkw-Schlüssel verblieben aus gefahrenabwehrenden Gründen vorläufig bei der Polizei. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 16.08.2023 teilte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 15:37 Uhr mit, dass sie auf der Bundesstraße 210 in Fahrtrichtung Emden einen Pkw-Fahrer gesichtet hätte, welcher in Schlangenlinien fahren würde. Zudem wäre in deutlich geringerer Geschwindigkeit unterwegs und würde immer wieder die Fahrstreifenbegrenzung überfahren. Hinter dem Verursacher würde sich der weitere Verkehr bereits stauen. Eingesetzte Kräfte der Polizei Emden konnten den betroffenen Fahrzeugführer auf der Auricher Straße anhalten und kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass der 58-jährige Mann aus der Krummhörn deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung aufwies und unter dem Einfluss von 1,12 Promille Alkoholstand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt, Zudem wurde dem 58-jährigen das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt und der Fahrzeugschlüssel des Pkw aus gefahrenabwehrenden Gründen einbehalten. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Auslösung der Höhenkontrolle am Emstunnel Am 16.08.2023 kam es um 23:26 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden am Emstunnel zur Auslösung der dortigen Höhenkontrolle. Der 25-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger löste die Meldung beim Auffahren auf die Autobahn durch eine aufwehende Plane aus und setzte dann verbotswidrig mit seinem Gespann auf der Autobahnzufahrt rückwärts zurück. Eingesetzte Kräfte der Autobahnpolizei waren umgehend vor Ort und stellten bei einer Überprüfung und Messung des Sattelzuges fest, dass dieser die vorgeschriebene Höhenobergrenze von 4 Metern um 26,5 cm überschritten hatte. Daher wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der Sachlage untersagt. Zudem muss der Mann sich nun in einem verkehrsrechtlichen Verfahren verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der § 18 der Straßenverkehrsordnung (Autobahnen und Kraftfahrstraßen) regelt, dass Fahrzeuge und deren Anhänger auch mit Ladung nicht höher als 4 Meter sein dürfen.

Leer - Unfall zwischen Pkw und Radfahrer In den Morgenstunden des 17.08.2023 kam es auf der Olthaver Straße/ Höhe Wendekamp zu einem Unfall, bei welchem der 27-jährige Fahrer eines Pkw mit einem 24-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Der Pkw-Fahrer hatte um 05:50 Uhr die Absicht, aus dem Wendekamp kommend nach links auf die Olthaver Straße einzubiegen, Dabei übersah er einen von rechts kommenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei geriet der Fahrradfahrer unter das Fahrzeug und musste von dort durch eingesetzte Feuerwehrkräfte geborgen werden. Anschließend wurde der 24-jährige, der äußerlich Schürfwunden aufwies, von Rettungskräften erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden mitgeführten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und ein Unfallverfahren eingeleitet.

Stadtgebiet Leer - Warnung vor angeblichen Wasserwerkern Im Laufe des 16.08.2023 wurde der Polizei in Leer mitgeteilt, dass es im Stadtgebiet von Leer zu dem Erscheinen von Personen kam, die bei Bürgerinnen und Bürgern entweder als Mitarbeiter des Wasserwerkes oder als Beamte von Bauamt ausgaben. Die unbekannten Personen versuchten unter dem Vortäuschen angeblich notwendiger Überprüfungen an Wasser- und Versorgungsleitungen, die Häuser von Betroffenen zu gelangen. In einem Fall ist bekannt, dass die Tatverdächtigen einen Zettel vorlegten, der als Ausweis ausgegeben wurde. Zudem trugen sie Warnwesten, um als Handwerker oder andere städtische Beauftrage wahrgenommen zu werden. In den hier bekannt gewordenen Vorfällen wurde den Tatverdächtigen keinen Zutritt zur Wohnung oder zum Haus gewährt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei fremden Personen an der Haustür immer Vorsicht geboten ist. Besonders wenn diese Personen vehement versuchen, in das Hausinnere zu gelangen um angebliche, nicht angemeldete oder nicht notwendige Überprüfungen durchzuführen. Es wird in jedem Fall empfohlen die Personen strikt abzuweisen. In Notfällen wenden sie sich an die Polizei. Informationen zu Reparaturen oder Arbeiten an der Wasserversorgung in der Stadt Leer erhalten sie bei "Stadtwerke Leer AöR" unter https://www.stadtwerke-leer.de/ .

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am 16.08.2023 fiel Einsatzkräften der Emder Polizei der Fahrer eines Kleinkraftrades auf, welcher mit einer Geschwindigkeit von gut 45 km/h auf der Straße "An der Bonnesse" unterwegs war. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle machen die Polizeikräfte mehrere Verstoße aus. Erstmal handelte es sich bei dem mitgeführten Kleinkraftrad um ein Mofa mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Da bei dem Fahrzeug der dringende Verdacht besteht, dass die beinahe doppelt so hohe Geschwindigkeit durch technische Veränderungen herbeigeführt wurde, erlischt somit die Betriebserlaubnis des Mofas. Das hat zur Folge, dass das Fahrzeug auch nicht mehr versichert ist. Zudem konnte der 51-jährige Fahrer aus Emden keinen erforderlichen Führerschein vorweisen. Allerdings hätte er ebenfalls keine Prüfbescheinigung für ein Mofa 25 km/h vorweisen können. Die Polizei Emden hat alle Vorfälle dokumentiert und die entsprechenden verkehrsrechtlichen Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Räuberischer Diebstahl

Nerven aus Stahl bewies die Mitarbeiterin einer Drogerie in der Neutorstraße, als es am Mittwochmittag gegen 12:12 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl durch unbekannte Täter kam. Die 35-jährige Mitarbeiterin hatte die Täter beobachtet, als sie sich zum Parfümregal begaben und einer der Täter zwei hochwertige Parfum Flakons entnahm und dann in die graue Umhängetasche der Marke Nike des anderen Täters verstaute. Beide männlichen Personen liefen anschließend in Richtung Ausgang, wo sie von der Mitarbeiterin angesprochen wurden. Aufgrund dessen flüchteten die Männer, wobei die 35-Jährige die Jacke des einen Täters noch ergreifen konnte. Durch das Festhalten zerriss die Jacke, und wurde deshalb durch den Täter abgestreift. Im gleichen Moment hatte die Mitarbeiterin die Chance genutzt und auch die Umhängetasche ergriffen, doch der Täter fasste das Handgelenk der 35-jährigen Frau und löste den Griff um im Besitz der Tasche zu bleiben. Die Mitarbeiterin ließ die Tasche los und beide Täter flüchteten unterschiedliche Richtungen. Bei dem Vorfall wurde das Handgelenk der Frau leicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die erste männliche Person trug eine schwarze Basecap, eine Sonnenbrille auf dem Schirm der Basecap, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jacke und Hose, eine graue Umhängetasche von der Marke Nike sowie schwarze Turnschuhe der Marke Adidas mit weißer Sohle. Die zweite männliche Person mit schwarzen Bart war ebenfalls mit einer schwarzen Basecap mit New York Yankees Logo und Sonnenbrille bekleidet. Zudem trug der Täter ein Trikot in den Farben Schwarz, Lila und Weiß, eine schwarze Jacke mit Reflektoren an den Ärmeln, eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit Streifen an den Beinen, blaue Turnschuhe und ein schwarzer Rucksack. Die Polizei Emden nahm den Vorfall auf und stellte die Jacke des Täters sicher. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

