Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen das Hundeführungsverbot verstoßen und Betäubungsmittel mitgeführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.06.2023, 14:28 Uhr

Am Donnerstag, den 22.06.23, wurde eine Polizeistreife in den Nachmittagsstunden auf einen 31jährigen Einbecker aufmerksam, der in der Hullerser Straße einen Hund an der Leine führte. Den Beamten war bekannt, dass gegen den jungen Mann ein Hundeführungsverbot von der Stadt Einbeck verhängt worden war. Diesbezüglich wurde gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während der Kontrolle der Person konnte in einer mitgeführten Tasche eine kleine Menge Amphetamin bei dieser aufgefunden werden. Dieses Betäubungsmittel wurde vor Ort von der Polizei beschlagnahmt und ein weiteres Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

