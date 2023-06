POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, dortiger Aldi-Einkaufsmarkt Am Dienstag, dem 20.06.2023, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr, besuchte eine 75-jährige Bad Gandersheimerin zusammen mit einem 73-jährigen Bekannten den Aldi-Markt in Bad Gandersheim. Während des Einkaufens führte der 73-Jährige die Geldbörse der 75-Jährigen in einem Bauchbeutel vor seinem Körper mit. Beim ...

mehr