Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, dortiger Aldi-Einkaufsmarkt

Am Dienstag, dem 20.06.2023, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr, besuchte eine 75-jährige Bad Gandersheimerin zusammen mit einem 73-jährigen Bekannten den Aldi-Markt in Bad Gandersheim. Während des Einkaufens führte der 73-Jährige die Geldbörse der 75-Jährigen in einem Bauchbeutel vor seinem Körper mit. Beim Bezahlen an der Kasse stellten die Beiden dann fest, dass die Geldbörse aus dem Bauchbeutel während des Einkaufens entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 210 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390. (geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell