POL-NOM: Verkehrsunfall mit geparkten Reisebus

Einbeck (ots)

(tm) Einbeck, Weinbergsweg

Ein 53-jähriger Fahrer eines Opel befährt am Mittwoch, 21.06.2023 gegen 20:30 Uhr, den Weinbergsweg in Einbeck. In Höhe des Holunderwegs fährt er aus bislang unbekannten Gründen auf einen geparkten Reisebus auf. Durch den Zusammenstoß lösen die Airbags im Opel aus. Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzen sich bei dem Verkehrsunfall. Der Opel ist nicht mehr fahrbereit.

