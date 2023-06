Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Führer verursacht im Begegnungsverkehr einen Unfall und fährt weiter

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 7, 21.06.2023, 16:10 Uhr Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit einem silbernen Pkw Renault Laguna die Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim in Richtung Stadtmitte gefahren. Hierbei ist der Unfallverursacher zu weit nach links geraten. Dadurch musste ein entgegenkommender 38-jähriger aus einem Einbecker Ortsteil mit seinem Renault Master nach rechts ausweichen und ist mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporters gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro. Da der bislang unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Renault Laguna seine Fahrt ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten fortgesetzt hat, wurde gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

