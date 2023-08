Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 19.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf ++

Leer - In dem Zeitraum von 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr wurde am vergangenen Donnerstag ein Pkw Hyundai in der Farbe silber/grau auf dem Parkplatz des Emsparkes beschädigt. Der Pkw wurde in Höhe des Kaufland-Einganges im Parkplatzbereich zur Bundesstraße geparkt und bei Widerkehr zum Fahrzeug wurde eine Beschädigung an der hinteren Tür der Beifahrerseite festgestellt. Der Verursacher ist nicht mehr vor Ort gewesen. Der Schaden wird auf mindestens 250 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

