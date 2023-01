Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Baucontainer gerät in Brand (30.01.2023)

Konstanz (ots)

Am Montagvormittag ist auf der Schiffstraße ein Baucontainer in Brand geraten. Gegen 10 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann zu einer starken Rauchentwicklung in einem als Aufenthalts- und Arbeitsraum dienenden Baucontainer aus. Innerhalb des Containers kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch. Die Wehrmänner löschten das Feuer, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

