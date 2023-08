POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl eines Außenbordmotors ++ Gelddiebstahl an einem Eisstand ++ Verkehrsunfallflucht ++ Trunkenheit im Verkehr

Emden - Außenbordmotor entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Zeit vom 17.08.23 gegen 15 Uhr und 20.08.23 gegen 08:00 Uhr einen schwarzen Außenbordmotor der Marke Yamaha sowie die Batterie eines Motorbootes entwendet. Das Boot lag ordnungsgemäß an einem Steg an dem Kurzen Tief auf Höhe der Straße "Am Soltendobben" in Uphusen. Der Eigentümer hatte am Sonntagmorgen festgestellt, dass die Plane das Boot nicht mehr vollständig überdeckte. Der Motor sei durch ein Stahlseil gesichert worden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagabend zwischen 21:20 Uhr und 21:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Juiststraße in Richtung der Langeoogstraße. Hierbei touchierte dieser den rechten Außenspiegel des am linken Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW-Golf. Es kam zu einem Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Leer - Diebstahl an einem Eisstand

Eine unbekannte männliche Person fuhr mit einem dunkelbraunen Hollandrad an einem Eisstand in der Mühlenstraße vorbei und griff bei günstiger Gelegenheit in die freistehende Kasse. Hierbei wurden 30,- Euro entwendet. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad. Die männliche Person wird wie folgt beschreiben: Eine athletische Figur, kurze dunkelblonde Haare und bekleidet mit einem weißes T-Shirt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Borkum - Betrunken mit Pedelec unterwegs

In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Pedelec den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er in Folge des Konsums von Alkohol fahruntüchtig war. Die Polizeibeamten begaben sich unverzüglich nach der Meldung zum Einsatzort in die Süderstraße. Hier wurde festgestellt, dass der alkoholisierte Mann bereits mit seinem Pedelec zu seiner Wohnadresse losgefahren war. Nach kurzer Verfolgung konnte der 54-Jährige mit Ausfallerscheinungen auf seinem Fahrrad in der Reedestraße angetroffen werden. Die Polizeibeamten entschlossen sich zu einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutabnahme dem Krankenhaus zugeführt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

