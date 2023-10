Darmstadt (ots) - Ein Bürokomplex mit mehreren Praxen in der Mina-Rees-Straße wurde in der Nacht zum Montag (2.10.) von bislang noch unbekannten Tätern heimgesucht. Zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen zerstörten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen die Scheibe einer Eingangstür zum Gebäude und verschafften sich Zugang zum ...

mehr