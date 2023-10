Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürokomplex im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein Bürokomplex mit mehreren Praxen in der Mina-Rees-Straße wurde in der Nacht zum Montag (2.10.) von bislang noch unbekannten Tätern heimgesucht. Zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen zerstörten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen die Scheibe einer Eingangstür zum Gebäude und verschafften sich Zugang zum Inneren. Hier brachen sie die Türen zu insgesamt sieben Büro- und Praxisräumen auf und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Was die Eindringlinge hierbei erbeuteten, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 43 der Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

