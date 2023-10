Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in zwei gewerbliche Objekte

Zeugen gesucht

Büttelborn / Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf einen Verkaufsstand im Bereich des Birkenhofs in Büttelborn hatten es Kriminelle im Zeitraum von Montagabend (02.10) bis Dienstagmorgen (03.10) abgesehen. Sie verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang zum Inneren und entwendeten Bargeld.

Des Weiteren drang gegen 5.30 Uhr am Dienstag (03.10) ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein gekipptes Oberlicht in eine Gaststätte im Alpenring in Mörfelden-Walldorf ein. Beute konnte jedoch nicht erlangt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen männlichen Täter von schlanker Statur. Er war circa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 m bis 1,80 m groß. An Bekleidung trug er nach derzeitigen Informationen eine helle Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe.

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen wurden von dem zuständigen Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Rüsselsheim aufgenommen und dauern an.

Die Polizei bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 06142/696-422, um mögliche Tatverdächtige ergreifen und / oder das Diebesgut auffinden zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell